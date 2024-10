Prosegue l'emergenza migranti a Lampedusa. Ieri sera, in poche ore, altri tre sbarchi nell'isola, che si sono aggiunti alle decine di arrivi dei giorni scorsi. Guardia costiera e Guardia di finanza hanno soccorso, a partire da mezzanotte, quattro barchini con un totale di 74 tunisini. A bordo da un minimo di 8 persone a un massimo di 38.

Inoltre prima della mezzanotte i carabinieri hanno intercettato, fra Cala Creta e molo Madonnina, rispettivamente 37 e 13 tunisini. In 24 ore sull'isola si sono registrati 30 approdi, per un totale di 510 extracomunitari. Questi, condotti all'hotspot di contrada Imbriacola, si sono uniti ai migranti già presenti, per un totale di 1.050 persone a fronte di una capienza massima di 192.

"Gli uomini delle forze dell'ordine e della Guardia costiera sono stremati - ha dichiarato il sindaco di Lampedusa Totò Martello -. Lavorano giorno e notte e non sono in numero sufficiente per fronteggiare questa emergenza. A Lampedusa in due giorni ci sono stati circa 40 sbarchi, il centro di accoglienza è di nuovo strapieno, e il silenzio del governo nazionale sta diventando insopportabile".