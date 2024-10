Pago esce dalla casa del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dall’uscita di Serena Enardu anche il cantante di Quartu abbandona il gioco. A deciderlo è stato il televoto. Il pubblico ha scelto di salvare l’attrice Licia Nunez. Pacifico Settembre ha salutato velocemente i suoi compagni e ha raggiunto in studio, il conduttore Alfonso Signorini.

Nei giorni scorsi Serena è stata additata come una opportunista che non amava realmente Pago ma voleva solamente visibilità. L’ex concorrente del GFVip si è mostrata agguerrita e ha replicato alle accuse. Pupo è poi intervenuto sostenendo che “Tutti voi nella casa siete in cerca di visibilità”.

Pago poi ha ricevuto una sorpresa. Ha prima ripercorso la storia drammatica del padre, di origini napoletane, che nel 1984 era stato arrestato per bancarotta fraudolenta. Da allora le condizioni economiche della famiglia erano precipitate, avevano perso tutto. Il padre di Pago però era uscito dal carcere con dei gravi problemi di salute che lo hanno poi portato alla morte. Nella casa il Grande fratello ha freezzato i concorrenti e ha fatto entrare Nunzia, la sorella, che lo ha tranquillizzato, gli ha parlato della famiglia, poi Signorini ha sfreezzato Pago e ha permesso ai due di scambiarsi un lungo abbraccio.