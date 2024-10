Un insolito posto di blocco, avvenuto tra la notte di lunedì 11 e martedì 12 marzo, ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri, una pensionata di 103 anni e dei cittadini preoccupati per una vettura che procedeva in maniera pericolosa tra le strade di Bondeno, in provincia di Ferrara.

Come riporta Fanpage.it, per i carabinieri (intervenuti dopo la segnalazione all’una di notte), è stata una vera sorpresa trovare alla guida, della macchina segnalata, una signora di ben 103 anni che, da sola, era al volante della sua vettura, senza patente e senza assicurazione del veicolo.

Alle domande dei militari, la pensionata avrebbe spiegato che era uscita per andare a trovare alcuni amici in serata ma di essersi persa. Disorientata, ha continuato a girare intorno alle strade della città. I carabinieri, capita la situazione, hanno deciso di riaccompagnare la signora a casa per evitarle altre difficoltà.