E' morto a due mesi e mezzo dalla brutale aggressione di cui era rimasto vittima in casa a Piacenza. Sebastiano Trogu, 90 anni, originario di Oristano, dal 15 novembre era ricoverato dopo essere stato pestato dalla badante ecuadoriana di 46 anni. E' deceduto in una struttura di Borgonovo Valtidone dove era stato trasferito dalla rianimazione. Polizia e 118 erano intervenuti dopo che i vicini avevano visto da una finestra la donna massacrare l'anziano a calci sulla testa. Lei fu subito arrestata, il 90enne ricoverato in rianimazione.

La donna è ancora in carcere per tentato omicidio, ma l'accusa potrebbe trasformarsi in omicidio, alla luce dei risultati dell'autopsia disposta dalla Procura piacentina.