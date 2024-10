Le Regioni avranno a disposizione 80 milioni per i sistemi di videosorveglianza da installare nelle strutture per anziani e disabili.

Lo ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimilano Fedriga al termine della riunione di oggi sottolineando che si tratta di un'intesa con il governo e che i fondi che serviranno per "assicurare una maggiore tutela alle persone ospitate nelle strutture residenziali, semi residenziali o diurne".

E sempre in tema di politiche sociali, ha aggiunto Fedriga, la Conferenza unificata ha dato parere favorevole anche ad un altro fondo - per un totale di 22,8 milioni che saranno ripartiti sulla base dei criteri seguiti per il fondo per le non autosufficienze - per "interventi di sostegno destinati ai caregiver familiari, dando priorità a quelli che assistono persone in condizione di disabilità gravissima, a quelli che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa della normativa per l'emergenza Covid e, in un'ottica di deistituzionalizzazione, ai progetti per favorire il ricongiungimento del caregiver con la persona assistita".