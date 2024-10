“Senza le donne l'Italia sarebbe più povera e più ingiusta". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la Giornata internazionale della Donna dedicata quest'anno al tema "Donne per la Terra”.

"Donne – ha detto Mattarella - siete milioni di professioniste, di docenti, di casalinghe, di lavoratrici dipendenti, di imprenditrici, di disoccupate, di madri, di nonne e di ragazze. Donne consapevoli che badano all'essenziale. Su di voi grava il peso maggiore della crisi economica. A voi una società non bene organizzata affida il compito delicato e fondamentale, di provvedere in maniera prevalente all'educazione dei figli e alla cura degli anziani e ai portatori di invalidità. Lo fate silenziosamente, a volte faticosamente. Senza le donne l'Italia sarebbe più povera e più ingiusta. Siete il volto prevalente della solidarietà. Il volto della coesione sociale. Dovremmo ricordarlo costantemente e non dovremmo smettere mai di ringraziarvi".