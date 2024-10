I dettagli aggiungono personalità alla vostra casa

Gli accessori in modo intelligente possono dare un tocco unico ai vostri interni. Amate la musica? Procuratevi un elegante giradischi retrò. Se avete un debole per l'arte, scegliete un quadro astratto pieno di colore per ravvivare lo spazio. Vanno bene anche statuette antiche, lampade vintage appariscenti o accessori in stile orientale.

Concentrarsi sul pavimento

Piccoli tappeti colorati possono fare miracoli con gli interni. Non abbiate paura di scegliere colori vivaci e motivi audaci per rendere vivace la vostra stanza. Quando ci si stufa di loro, è possibile sostituirli. Ricordate però che se state sostituendo vecchi tappeti sparsi per la stanza, dovrete verificare le condizioni del pavimento. Infatti, non è sempre il parquet sottostante a dover essere incerato.

I mobili originali non devono per forza costare migliaia di euro

Anche i mobili nuovi possono essere acquistati a basso costo. Cercate nei bazar online o nella categoria mobili scontati di FAVI, dove potete scovare dei veri e propri affari. Se vi piace il fai da te, potete anche iniziare a trasformare i mobili che avete in casa. Dipingete le gambe delle sedie e persino dei tavoli. Sia che scegliate audaci colori neon o tenui colori pastello, spezzerete la monotonia della stanza. Potete ravvivare armadi e librerie senza personalità con carta da parati o washi tape.

Puntate sui cuscini

I cuscini colorati possono fare miracoli per il vostro salotto, permettendovi di illuminare la stanza e conferirle uno stile distintivo. E se vi viene voglia di cambiare, non c'è niente di più facile che sostituirli di nuovo. L'importante è abbinare i colori giusti in modo che si armonizzino e creino un'atmosfera piacevole. I cuscini colorati o con motivi sono adatti ai divani monocromatici. Invece, i cuscini a tinta unita sono perfetti per i divani con rivestimenti a fantasia.

Il verde ravviva qualsiasi angolo

Le piante d'appartamento di grandi dimensioni valorizzano qualsiasi ambiente. Il ficus lira, la palma yucca o il banano sono facili da gestire e potrete creare un andolo di paradiso tropicale nelle vostra casa. Se avete un appartamento piccolo, potete optate per dei simpatici kokedam o bonsai.