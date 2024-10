Il 2 marzo del 1980 arrivava in Italia Candy Candy uno degli anime più famosi e amati della storia. Tratto dal manga di Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, pubblicato nel 1975, il cartone animato in 115 episodi racconta la storia difficile di un'orfanella adottata da una nobile famiglia inglese ma che poi si trova a dover percorrere la propria strada da sola, tra lutti, gioie e amori sfortunati.

Disegnata da Yumiko Igarashi e scritta Kyoko Mizuki, Candy Candy, ha catturato almeno due generazioni di bambini con la sua vicenda ricca di colpi di scena e romanticismo. Un personaggio forte, capace di superare mille difficoltà ed espressione dell'autodeterminazione femminile. Lutti e colpi bassi della vita non fermano questa ragazzina che punta a diventare un'infermiera e a cavarsela da sola.

La serie televisiva, andata in onda in Giappone dal 1976 al 1979, fu una di quelle arrivate in Italia grazie alla grande infornata di cartoni giapponesi fatta dalle prime televisioni private locali a inizio anni 80.