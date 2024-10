Una quattordicenne è deceduta a Roma a causa di uno shock anafilattico. La giovane turista britannica si trovava in vacanza con i suoi genitori nella Capitale quando, in un ristorante nel quartiere Gianicolense, ha consumato un dolce e ha iniziato a sentirsi male. La ragazza era allergica alle arachidi e aveva già avuto reazioni gravi in passato. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro i due proprietari del locale in cui la giovane ha mangiato.

La tragedia si è verificata la settimana scorsa, quando la quattordicenne ha manifestato difficoltà respiratorie subito dopo aver ingerito il dolce. Nonostante i tentativi di soccorso e il trasporto in ambulanza all'ospedale San Camillo, la ragazza non ce l'ha fatta. Anche il padre, visibilmente sconvolto, ha avuto un malore e è stato assistito in ospedale. Le autorità locali e il personale sanitario sono intervenuti immediatamente per indagare sul caso e accertare eventuali responsabilità nell'accaduto.

In particolare, si sta verificando se il dolce contenesse arachidi e se il menù del ristorante indicasse chiaramente la presenza di frutta secca nei piatti serviti. I genitori della giovane avrebbero informato il personale del locale dell'allergia della figlia, ma è ancora da chiarire se queste informazioni siano state adeguatamente considerate.

Gli inquirenti hanno avviato il sequestro del menù e dei dolci in questione per effettuare analisi e verificare la presenza di arachidi. Inoltre, è stato incaricato un medico legale per condurre l'autopsia e determinare con precisione le cause del decesso della ragazza.