Sarà la carica degli ex: in Gallura, la maggior parte dei partiti politici che corrono alle elezioni regionali hanno scelto di puntare sull'usato sicuro. Infatti, nelle liste compaiono diversi candidati assessori e consiglieri regionali uscenti o che hanno già avuto incarichi nelle giunte e nei consigli precedenti; ci sono sindaci e vicesindaci, ex primi cittadini, ex consiglieri provinciali e anche alcuni esponenti che, in passato, si sono candidati più volte in Regione, in Parlamento o in Provincia ma non sono stati eletti.

Il Pd ripropone l'assessore uscente all'Agricoltura della giunta Pigliaru, Pier Luigi Caria, e anche il consigliere uscente, Giuseppe Meloni, già sindaco di Loiri ed ex consigliere provinciale.

Futuro Comune con Zedda schiera il sindaco di Santa Teresa Gallura, Stefano Pisciottu, mentre nella lista Cristiano Popolari Socialisti compare l'ex assessore provinciale e consigliere regionale uscente, Pierfranco Zanchetta.

Per quanto riguarda il centrodestra, Forza Italia candida il consigliere uscente e attuale sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, il vicesindaco di Olbia Angelo Cocciu e l'assessore di Olbia Sabrina Serra.

Per il Psd'Az, tra gli altri, ci sono il consigliere regionale uscente Giovanni Satta, il sindaco di Telti Gianfranco Pinducciu, l'ex assessore provinciale Quirico Sanna e il vicesindaco di Arzachena, Cristina Usai.

Per Fratelli d'Italia, si candida l'ex consigliere provinciale Gigi Carbini.

I Riformatori puntano forte su una serie di ex: Matteo Sanna, ex sindaco di Telti ed ex assessore regionale; Giovanni Pileri, ex assessore provinciale ed ex consigliere regionale, e c'e' anche l'ex sindaco di Buddusò, Giovanni Antonio Satta. Anche l'ex sindaco di La Maddalena, Rosanna Giudice, correra' per i Riformatori.

Nell'Udc c'e' il veterano Andrea Biancareddu, sindaco di Tempio e pluri consigliere regionale. L'Uds schiera l'ex assessore comunale di Olbia, Vanni Sanna. Qualche nome nuovo in piu', invece, appare nelle altre liste: la Lega lancia il vice coordinatore del partito in Sardegna, Dario Giagoni, e l'ex generale Giovanni Puggioni.

Il Partito dei Sardi punta molto sull'imprenditore di San Pantaleo Renato Azara. Solo neocandidati nel Movimento 5 stelle, per cui si sono presentati anche Roberto Li Gioi di Olbia e l'ex segretario della Uil trasporti in Gallura, Marco Bardini.

La lista Autoderminatzione schiera Andrea Ogno da Santa Teresa, Domenico Casula da Aglientu e Piera Azara da Olbia. Un altro nome conosciuto in Gallura, soprattutto a Olbia, e' inserito nella lista di Sardi Liberi, la lista di Mauro Pili, che candida l'ex assessore comunale di Olbia Antonio Appeddu.

Lo schieramento di un numero così elevato di esponenti politici già esperti e con un numero di voti consolidato, dovrebbe far presagire a una percentuale di votanti abbastanza alta, ma c'e' il rovescio della medaglia: tantissimi ex sindaci, assessori, consiglieri testeranno la consistenza attuale della loro popolarità politica e capiranno se - e quanto - si e' eroso il loro elettorato nel corso di questi anni.