Uno spettacolo coinvolgente e profondo per raccontare al figura di un grande sacerdote e di un grande uomo, del suo operato, della sua visione di vita e del servizio in favore dei piccoli e dei fragili, Don Lorenzo Milani e la sua scuola.

L’attore Luigi D’Elia, in collaborazione con Francesco Niccolini, porta in scena “Cammelli a Barbiana”. Primo appuntamento questa sera, martedì 10 settembre, presso l’AreaFraterna a La Caletta di Siniscola, in replica domani, mercoledì 11 settembre all’Anfiteatro Caritas di Tortolì.

Lo spettacolo - Un ragazzo ricco, sorridente e pure bello. In lotta con la scuola e la sua famiglia. I domestici di casa lo chiamano “signorino”, e a lui non va giù. Ma è un figlio di papà che, mentre i ragazzi della sua età vanno a combattere per Mussolini, studia da pittore. Eppure, sotto le bombe dell’estate del ’43 lascia la sua bella e comoda vita per farsi prete, senza immaginare che quasi quindici anni dopo verrà esiliato in mezzo ai boschi dell’Appenino toscano dalla sua stessa Chiesa. Ma proprio lassù questo ragazzo ricco, sorridente e pure bello darà vita – con pochi ragazzi di mezza montagna – al miracolo della Scuola di Barbiana, diventando il maestro più rivoluzionario, dinamitardo e rompicoglioni del dopoguerra italiano: don Lorenzo Milani. (Premio della Critica al Palio Ermo Colle 2023)