Si preannuncia un pubblico da record, con oltre 4.000 spettatori, per la Prima Giornata della Riunione Estiva-Autunnale di galoppo che si disputa domani all'ippodromo di Chilivani. Tra le sette corse, inizio alle 16, sono le due internazionali a catalizzare l'attenzione degli appassionati italiani e stranieri, anche per la presenza di quasi tutti i migliori fantini sardi o di origine sarda.

Nel Premio Campionato del Mediterraneo dei purosangue arabo riservato ai soggetti interi e femmine di 4, 5 e 6 anni di purosangue arabo (30 mila euro di montepremi finanziato dall'Agris) tutti contro il francese Udjess de Bozouls (due vittorie e quattro piazzamenti) che sarà montato da Cristian Demuro, apprezzatissimo proprio in Francia e anche in Giappone, e detentore del record italiano di vittorie in una stagione. Gli avversari più quotati sono Nasco (7 vittorie e 2 secondi posti nelle ultime nove gare) le cui briglie sono affidate a Domenico Migheli e Rasinu (4 successi in carriera) montato da Mauro Manueddu.

L'outsider è l'algerino Athena de Carrere, montato da Mattia Manca. Occhio anche agli altri cavalli montati dai big: Quadrifoglio (Fabio Branca) e soprattutto Monnalisa (affidato al tre volte frustino d'oro Dario Vargiu). Il Premio dell'Unione Ippica del Mediterraneo riservato ai 3 anni (20 mila euro di montepremi, sempre finanziati dall'Agris) ancora un francese tra i più quotati: Karbalas, condotto da Mauro Manueddu. Gli altri favoriti sono Fedayn (vincente al debutto) montato da Fabio Branca e Sisto (una vittoria e 3 piazzamenti) montato da Domenico Migheli. Da considerare vista la monta pure Signore di Chia (Cristian Demuro), Sibillina (Gavino Sanna), Serom (Antonio Fresu) e Sole Doradu (Dario Vargiu).

L'evento è stato organizzato dal Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico con l'ippodromo di Chilivani, dietro richiesta dell'Unione Ippica del Mediterraneo che ha inaugurato un circuito degli ippodromi che si affacciano nel Mare Nostrum, scegliendo il tempio dell'ippica sarda per le corse più importanti.

Sono stati costretti purtroppo al forfeit Mirco Demuro e Andrea Atzeni, che avevano già i biglietti per la Sardegna ma hanno dovuto ''onorare'' i contratti di scuderia: Mirco Demuro deve gareggiare in Germania a Baden Baden, mentre Andrea Atzeni è stato dirottato in Irlanda dalla Qatar Racing. Entrambi hanno manifestato grande dispiacere per non essere presenti alla festa del galoppo sardo, ''sperando che ci sia un'altra occasione in terra Sarda''.