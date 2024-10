Iniziato lo scorso 2 maggio a Oslo per le celebrazioni dell'International Jazz Day, il tour internazionale del sassofonista Enzo Favata prosegue ora in Brasile dove l'artista si è già esibito più volte nel corso della sua carriera. Questo sarà il settimo tour nel paese sudamericano, che l'artista effettuerà questa volta con il suo quartetto, in compagnia di Enrico Zanisi al piano, Danilo Gallo al contrabbasso e UT Gandhi alla batteria.

Il 7 maggio il primo concerto si terrà a Porto Alegre presso il Teatro dell’Assemblea Legislativa del Rio Grande do Sul.

L'8 maggio il gruppo sarà a Brasilia per la Settimana Europea presso il Clube de Choro.

Il 10 maggio a Curitiba presso il Teatro Guaíra.

Il 13 maggio il concerto conclusivo del tour si terrà a Belo Horizonte presso il Grande Teatro do Palácio das Artes.

Il tour è organizzato grazie al supporto dell'Ambasciata Italiana e dell'Ambasciata Europea, in collaborazione con le comunità italiane e le istituzioni locali.

Gli impegni internazionali per il sassofonista proseguiranno dal 30 maggio al 2 giugno in Etiopia ad Addis Abeba per un progetto speciale con il musicista Mulatu Astatke, commissionato dall'Ambasciata Italiana in collaborazione e con le istituzioni etiopi.

Successivamente Favata sarà in Iran dal 13 al 19 giugno, dove incontrerà un ensemble di musicisti di Teheran coordinati dal violinista Soheil Shayesteh per un progetto originale in collaborazione con il Ministero della Cultura iraniano.

Il concerto, al quale prenderà parte anche il chitarrista Marcello Peghin, sarà presentato al pubblico a Teheran nei giorni 18 e 19 giugno presso la Ivane Shams Hall.

Altre partecipazioni di prestigio per il musicista sono già confermate per l'estate nei festival europei: Garana Jazz (Romania), Tirana Jazz (Albania), Oslo Jazz Festival (Norvegia) con Enrico Rava. Tra le date in Italia, il 20 giugno al Festival Piacere Modena con il geologo Mario Tozzi e il 3 luglio in Puglia per Bari in Jazz.

Foto copertina di Gabriele Doppiu