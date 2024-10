Un ciclone islandese verso sera raggiungerà il Golfo del Leone e poi il nostro Paese portando forte maltempo e un crollo termico ad iniziare dalle nostre regioni di nordovest. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. secondo il quale "si attendono precipitazioni superiori ai 150 mm in 24 ore tra Lombardia e Piemonte e non si escludono accumuli superiori alla pioggia caduta in tutta l'estate su alcune di queste zone del Paese" Già nelle prossime ore sono previsti dei rovesci sparsi al nord e sul versante tirrenico, alternati a lunghe fasi più stabili e soleggiate. Non mancheranno isolati piovaschi anche al sud, mentre il versante adriatico sarà un po' più riparato dall'instabilità temporalesca.

Le temperature saranno ancora canicolari solo in Sicilia, con massime di 35-36°C. Altrove si registrerà un deciso calo delle temperature. Giovedì 5 settembre sarà invece caratterizzato da nubifragi, raffiche di downburst. I fenomeni più violenti sono previsti, al momento, su Liguria e Lombardia, sul nordovest in generale e tra Toscana e Lazio, con successivo spostamento del fronte perturbato anche verso Emilia Romagna e, dalla sera, verso il Triveneto. Le temperature massime non supereranno i 20°C in Piemonte e saranno decisamente sotto media su gran parte del nordovest e sul versante tirrenico centro-settentrionale. Dalla Puglia alle Marche, passando per Bassa Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia troveremo invece alcune schiarite, temperature sopra media e anche lunghe fasi asciutte. Da venerdì 6, assisteremo al ritorno del sole quasi ovunque fino a domenica pomeriggio, quando è previsto un nuovo forte peggioramento da ovest su gran parte del Paese.

Sardegna - Previsioni per mercoledì 4 settembre 2024 (Fonte Arpas) - Cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti associati a rovesci o temporali isolati nelle ore pomeridiane. Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori. Venti: deboli prevalentemente variabili. Mari: poco mossi.

Sardegna - Previsioni per giovedì 5 settembre 2024 - Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Temperature: in progressiva diminuzione in entrambi i valori. Venti: deboli meridionali tendenti al rinforzo dai quadranti occidentali già dalla mattinata. Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Sardegna - Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature minime tenderanno a diminuire venerdì e ad aumentare il giorno seguente, mentre le massime saranno in progressivo aumento. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. I mari saranno poco mossi o mossi.