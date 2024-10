Un’altra immagine simbolo del degrado perenne in città, un sanitario abbandonato da tempo giace sotto una pianta davanti allo sterrato dinnanzi alla chiesetta medioevale di San Lorenzo, a Buoncammino.

Eppure basterebbe davvero poco per eliminare quella sconcezza, come pure svuotare “di tanto in tanto” i cestini portarifiuti stracolmi di rifiuti lungo la camminata che conduce al cancello dei Giardini Pubblici, sempre in quell’area dimenticata da tutti, problema già segnalato da tempo dai cittadini e dallo stesso consigliere comunale, Marcello Polastri (Sardegna Forte).