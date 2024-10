Sardegna Live

Ci sono porte che si chiudono per non aprirsi più. E' trascorso un anno da quando il silenzio è entrato nelle case di tutti, fermando il rumore. All'inizio l'attesa vestiva di preghiera la speranza. Poco dopo la speranza si è spenta, continuando ad essere preghiera. Non c'eri più. Tutti abbiamo perso qualcosa.