Il tradizionale bastone in legno utilizzato dai pastori sardi in campagna e' stato donato al vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio da Michele Cuscusa, titolare dell'azienda agrituristica nelle campagne di Gonnostramatza, dove il leader del Movimento 5 Stelle questo pomeriggio ha incontrato una delegazione di pastori sardi.

Di Maio, che si e' poi trattenuto per un piccolo buffet prima di ripartire per Cagliari, ha accettato il dono e ha posato per una foto ricordo. "Si deve assicurare dignita' al comparto degli allevatori che non chiedono altro se non lavorare", ha affermato Di Maio, assicurando al mondo delle campagne l'attenzione sua e del governo.

PESTE SUINALa ministra della Salute Giulia Grillo sara' nelle prossime settimane in Sardegna per affrontare il problema della peste suina africana. Lo ha annunciato stamane il vicepresidente del Consiglio e ministro Di Maio.

Sono stati proprio alcuni allevatori del Gennargentu a sottoporre al vicepresidente del Consiglio la situazione di grave difficolta' del comparto suinicolo, per i vincoli imposti alla Sardegna a causa della peste suina e per la normativa molto rigida che ancora vieta le esportazioni dei prodotti sardi oltremare, nonostante i passi avanti della Regione nella lotta alla Psa.

A Di Maio e' stato consegnato anche un dossier sulla situazione del comparto suinicolo regionale.