Giovani, determinati con una grande passione per il canto a tenore. E lo sviluppano in Lombardia, la Regione che li ha accolti, direttamente e non, dopo aver lasciato la Sardegna.

I Tenore Sos Emigrantes sono Marco Giobbo (boche) originario di Orgosolo; Istevene Pira (bassu) originario di Nuoro; Giacomo Floris (contra) proveniente da Nuoro; Diego Meda (mesu boche) nato a Varese; Pierluigi Pira (mesuboche) nativo di Nuoro; Andrea de Muro (bassu) nativo a Milano ma originario di Meana Sardo.

Il gruppo si appoggia all’associazione culturale “Iscola e Tenore Angelo Caria” di Nuoro e si costituisce in virtù del rapporto di amicizia fraterna che si è sviluppata dopo i primi incontri nei vari circoli degli emigrati sardi. Facciamo quattro chiacchiere con Istevene Pira, leader del gruppo: “L’obiettivo dei Tenore è quello di trasmettere al di fuori del territorio di provenienza, le tradizioni sarde con l’intento di diffondere le radici storiche attraverso il canto. Il Tenore Sos Emigrantes esprime la necessità di tramandare la plurimillenaria storia del canto “a tenore”, già trasmessaci oralmente dai nostri avi ed emblema dell’espressione canora “tipica” della Sardegna”.

Riconosciuto, del resto, per la sua unicità, come “patrimonio immateriale e intangibile dell’umanità” dall’Unesco nel 2006, questo “canto” nasce, secondo alcuni studiosi, dall’esigenza di riprodurre “le voci” della Natura ed amalgamarle in un unico “suono”, senza l’ausilio di strumenti musicali, adoperando solo le corde vocali. “La riscoperta di alcuni reperti archeologici, come quella del bronzetto nuragico con il braccio in una particolare “posizione ad angolo”, la mano poggiata sull’orecchio e la bocca spalancata – ci racconta Istevene - colloca questo canto tra le radici più profonde della storia, ancor prima del periodo nuragico”.

Il Gruppo denominatosi “Sos Emigrantes” nasce in base ai racconti ed alle registrazioni storiche, si è concretizzato nell’incontro in determinate occasioni: in tutte queste circostanze, per unirsi e distrarsi nel tempo libero, si sentiva la beneamata frase ‘’ajò ca pesamus unu tenore’’ e, lì, le voci singole, di diversi paesi, si univano dando sfogo alla propria passione e seguivano il concetto base della cantata dettata dalla voce di uno specifico paese.

La costruzione canora avviene in forma non schematica concependo le diversità canore e facendone un proprio bagaglio culturale, capendo che il tenore non è solo un canto, con delle voci di una eccezionale rarità, ma è tutto l’insieme crea una spettacolare armonia. Il canto a tenore, però, non è solo questo: è un ragionamento costante, un botta-e-risposta tra le voci, un dialogo interno, un racchiudersi di emozioni, e di affinità, trasmesse anche solo con lo sguardo.

“Il Tenore Sos Emigrantes – precisa Pira - si impegna nella ricerca costante, al di fuori della propria Terra, delle voci emigrate, ma anche nel recuperare materiale video e audio esistente già dai primi anni ‘50. La nascita del “canto a tenore”, quale esempio del richiamo del pastore e del contadino, in determinati frangenti in cui si eseguono vere e proprie “risposte” al mondo della Natura; un’intuizione che pochi hanno concepito, ma che all’interno dell’isola esiste tutt’ora: un pastore riconosce, in mezzo a mille pecore, il proprio gregge o il proprio singolo capo di bestiame”.

Il gruppo “Sos Emigrantes” presenta, e divulga, questo canto, utilizzando, però, un concetto del tutto inusuale e che determina una complessa struttura gerarchica. La radice del gruppo “nascitura” è del tutto differente dai singoli canti provenienti dai diversi paesi sardi, incontrandosi, le voci, in un luogo di “non appartenenza”. Unite nella passione del canto, prostrano le proprie esperienze all’interno dell’amicizia che da subit