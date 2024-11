Sardegna Live

In queste ore che trascorrono leggere, contro una scadenza annunciata come la fine, rivedo nel film riavvolto della mia esistenza gli anni in cui le battaglie civili del Partito Radicale iniziarono ad affascinarmi, forgiando in me quel senso di coscienza civile che mi apriva gli occhi sui tanti temi che travagliavano minoranze e maggioranze, vite al margine e diritti da difendere.