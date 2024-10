Il 25enne Giovannino Pinna , uno dei due sub naufragati con la sua barca mercoledì sera nel Golfo dell'Asinara durante una battuta di pesca sportiva insieme al cugino, Davide Calvia di 38 anni, versa in condizioni critiche e la sua prognosi resterà riservata per almeno altre 48ore .

Calvia risulta ancora disperso , mentre Pinna si trova ricoverato nel reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e verrà sentito dagli inquirenti solo la prossima settimana, ma dopo il via libera da parte dei medici.

" Prima di lunedì non consentiremo a nessuno di parlare con il paziente, le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata per almeno 48 ore ", è quanto ha comunicato Luigi Cugia, direttore sanitario dell'Aou di Sassari .

Le condizioni di Giovannino Pinna : " Il paziente attualmente è ancora in una situazione critica. Rispetto a ieri c'è una sostanziale stabilità con qualche segno di miglioramento. Ha un principio di annegamento con un'importante insufficienza respiratoria e un quadro di ipotermia che ora si sta evolvendo.Le prime ore sono le più critiche perché si possono sviluppare le complicanze della sindrome da immersione ", ha spiegato Paolo Pinna Parpaglia, direttore di Medicina d'urgenza. "È sotto monitoraggio sta facendo il trattamento per l'ipotermia ed è anche sedato perché le condizioni psicologiche sono particolarmente rilevanti. La prognosi è riservata perché le prime 48 ore sono le più critiche. Ha ricordi frammentari e confusi. Ha riferito che indossava muta e salvagente, e questo gli ha permesso di limitare l'ipotermia ".

"Sul cugino - ha aggiunto il dirigente medico dell'Aou - non ricorda nulla, sa che non è stato ancora ritrovato. Le condizioni psicologiche legate allo stato emotivo sono critiche. Ha amnesia per quasi tutto l'accaduto, anche perché quando è stato ritrovato era praticamente in coma da ipotermia, quindi i ricordi per adesso sono cancellati e probabilmente li recupererà pian piano. Stamattina ha giusto incontrato per qualche minuto il padre".