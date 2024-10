Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, che è rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, costituisce la normativa che disciplina la salute e la sicurezza sul lavoro. A questo riferimento normativo si devono attenere tutte le aziende, che però hanno anche la possibilità di ricorrere a un sistema ad hoc finalizzato alla tutela dei propri lavoratori: in questo caso viene implementato un sistema di gestione per la salute e la sicurezza. Si tratta di uno strumento che le organizzazioni possono impiegare al fine di tutelare i lavoratori rispetto a eventuali danni di carattere psicologico e fisico, dal momento che le aziende stesse sono responsabili per i vari ambienti in cui vengono svolte le mansioni dai lavoratori.

A che cosa serve il sistema di gestione ISO 45001

Il sistema di gestione ISO 45001 è quello che mette a disposizione delle aziende le linee guida che sono finalizzate alla prevenzione di problemi di salute che potrebbero essere generati dallo svolgimento delle mansioni lavorative e degli incidenti sul lavoro. L’ISO è l’organizzazione internazionale per la normazione, e ha sede in Svizzera, nella città di Ginevra: fondata nel 1947, rappresenta la più importante organizzazione di livello mondiale per la definizione delle norme tecniche. La prima norma internazionale ISO è stata pubblicata la prima norma internazionale ISO: è, appunto, la norma ISO 45001, che aiuta le imprese che hanno la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori.

La norma

La norma in questione si può applicare a tutte le imprese, a prescindere dalle caratteristiche della loro attività. Grazie alla ISO 45001 si ha la possibilità di conseguire uno standard di sicurezza e salute elevato negli ambienti di lavoro, tramite le linee guida che consentono di definire un preciso sistema gerarchico aziendale: è, pertanto, un punto di riferimento per il datore di lavoro, che può essere supportato anche dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La struttura gerarchica deve includere informazioni precise relative alle responsabilità, ai ruoli e alle mansioni, così che i vari lavoratori possano, a diverso titolo, essere coinvolti nelle decisioni relative alla salute mentale e fisica e alla loro sicurezza. Così i singoli individui vengono responsabilizzati e coinvolti a tutti i livelli, così che chiunque possa essere informato e formato a proposito di diritti e doveri in materia di sicurezza.

Certificazione ISO: quali vantaggi offre?

La norma ISO 45001 contribuisce a diminuire gli infortuni sul posto di lavoro, ma offre molti altri benefici. Si è rilevato, sul piano statistico, che le imprese che utilizzano tale sistema di gestione vanno incontro a una percentuale di infortuni nettamente più bassa rispetto a quella che viene fatta registrare dalle aziende che non si certificano. Le aziende, inoltre, beneficiano di una reputazione migliore: la certificazione ISO 45001, infatti, sta a indicare una realtà in cui la cultura della sicurezza sul lavoro viene messa in primo piano. È chiaro che la certificazione ISO 45001 contribuisce a ridurre il livello di gravità degli infortuni rispetto a quelle realtà che ne sono prive. Non va trascurato, poi, che diminuisce anche il premio assicurativo che viene richiesto dall’Inail. Infine, questa norma ISO serve ad assicurare una gestione migliore dei Near Miss, vale a dire i quasi incidenti.

I Near Miss

I Near Miss sono la conseguenza di un comportamento pericoloso o del mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza. Si tratta di eventi molto frequenti, dovuti non di rado a carenze di carattere strutturale o riguardanti la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Va comunque detto che i datori di lavoro non sono obbligati dalla legge a registrare e ad analizzare i Near Miss: procedere in tal senso, pertanto, è un atto volontario, ed è qui che subentra la norma ISO 45001, per sfruttare le misure di protezione e di prevenzione più appropriate.

A chi rivolgersi per la sicurezza sul lavoro

Progetto81 è la realtà a cui ci si può rivolgere per garantire gli standard più elevati in materia di sicurezza sul lavoro nella propria azienda. Si tratta di una società che è formata da uno staff di formatori qualificati, di consulenti e di professionisti con una esperienza di più di 10 anni nel settore, e che si occupa di supportare i propri clienti fornendo servizi di consulenza per l’adempimento degli obblighi di legge.