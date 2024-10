"La coalizione di centrosinistra - dice il senatore sardo di SEL, Luciano Uras - ha ottenuto con Francesco Pigliaru una grande affermazione politica-elettorale. Il Presidente eletto e tutte le forze politiche della coalizione devono ora confrontarsi con la situazione drammatica di una Sardegna violata a attraversata da gravissimi problemi sociali ed economici. L'apparato produttivo e il sistema imprenditoriale versano in una crisi profonda. La disoccupazione e la povertà hanno raggiunto livelli insopportabili. La burocrazia soffoca ogni possibilità di sviluppo. Le carenze sul fronte dell'istruzione e della formazione sono immense".

"E' ora- prosegue Uras - di assumere decisioni rigorose e severe nella gestione del patrimonio e delle risorse pubbliche. E' urgente avviare un confronto produttivo per dar vita un governo che possa risolvere la difficilissima situazione ereditata. Il chiacchiericcio propagandistico e i tentativi di conquistare mediaticamente il monopolio della vittoria che e' chiaramente frutto di una ampio sforzo corale, rischiano invece di inquinare la necessaria discussione e rallentare l'avvio dell'opera di risanamento che ci aspetta in Sardegna. Sel - conclude Uras - non partecipa a questo gioco".