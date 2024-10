Nel firmamento delle bellezze di Sardegna brilla una nuova stella che porta il nome della 25enne Manuela Galistu. La bellissima modella di Sassari, è cresciuta ad Olbia per poi tornate nel capoluogo turritano dove frequenta la facoltà di Giurisprudenza e dove ha conosciuto il giocatore della Dinamo Brian Sacchetti, suo fidanzato.

Spinta dalle amiche, quest'anno ha deciso di partecipare in segreto alle prime selezioni per Miss Italia a Cagliari il 25 giugno, vincendo e accedendo alla successiva selezione svoltasi a Portoscuso il 19 agosto. Qui, Manuela ha conquistato la fascia di Miss Miluna candidandosi al titolo di Miss Sardegna la cui finale, svoltasi a Barumini il 30 agosto, ha incoronato regina proprio la bella sassarese che ha strappato lo scettro a Valentina Vallascas.

L'affascinante modella, così, è partita per Jesolo assieme ad altre dieci ragazze sarde per prendere parte alle prefinali della 76^ edizione del concorso di Miss Italia e coronare un sogno nato quasi per gioco. Selezione dopo selezione, la modella è arrivata alla serata finale del concorso, venendo inclusa fra le prime 18 bellezze di Miss Italia 2015. Un risultato eccezzionale che tutta l'isola ha applaudito, stregata dal sorriso e dalla grazia della bella Manuela.

