La cantante Bianca Atzei, milanese di nascita ma sarda di sangue (padre di Siris, madre di Siamanna), dopo essere stata candidata al Premio Sardegna Live 2013 ha lasciato il segno anche in questo 2015 meritando di essere inclusa nella rosa che esprimerà Il Sardo dell'anno 2015.

A febbraio, Bianca, partecipa alla 65^ edizione del Festival di San Remo con il brano Il solo al mondo, scritto da Kekko Silvestre dei Modà, vestendo in tutte e quattro le serate abiti disegnati per lei dallo stilista algherese Antonio Marras. La canzone presentata a San Remo si classifica al 14° posto. Nella terza serata del Festival, dedicata alle cover, interpreta Ciao amore, ciao di Luigi Tenco riarrangiata per l'occasione da Alex Britti.

Il 12 febbraio viene pubblicato il primo album dell'artista, Bianco e nero, contenente 20 brani e i cui primi due singoli estratti saranno proprio le due canzoni interpretate a San Remo. A giugno partecipa al Coca-Cola Summer Festival duettando con Britti sulle note di Ciao amore, ciao e cantando In un giorno di sole, terzo singolo estratto dall'album, ottenendo due nomination per il Premio RTL 102.5 - Canzone dell'estate.

Il 22 settembre esce il quarto singolo dell'album, Riderai. Il 2015 di Bianca si conclude con due prestigiose collaborazioni. In autunno lavora con Gigi D'Alessio per il brano Torna a Surrriento; a dicembre, invece, collabora con J-Ax ad una nuova versione di Intro. Tra successi, sperimentazioni e nuovi incontri, quello di Bianca Atzei è certamente un 2015 da incorniciare.

