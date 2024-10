Quando guardi i suoi dolci, vedi delle creazioni meravigliose e ne pregusti i profumi. Contemporaneamente, noti anche la passione, l’amore, la cultura e il richiamo alla tradizione che rafforzano un'identità collettiva, quella della nostra Isola di Sardegna.

Anna Gardu, artista dolciaria di Oliena, trova l’ispirazione creativa nel suo paese famoso per il suo artigianato, i ricami su scialli di seta, la pregiata lavorazione di gioielli in filigrana e la pregiata qualità dei suoi vini, come il Nepente.

Lei è portavoce delle memorie di un tempo, che oggi diventano attuali grazie alla sua tenacia e voglia di far rivivere la bottega dolciaria fondata dal suo bisnonno nel 1890 e portata avanti dalla bisnonna, poi da nonna Nunziata Colli e le sue figlie al fine di realizzare il suo sogno: creare la Filiera della mandorla autoctona e dar vita a un Laboratorio-Scuola Museo del dolce.

Le produzioni dell’artista di Oliena hanno trovato, qualche tempo fa, un estimatore in Vittorio Sgarbi che nel 2015 appena passato l'ha scelta per rappresentare assieme ad altri artisti sardi la sezione Arte del padiglione Eataly all’Expo Milano.

