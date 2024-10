Lo chef Roberto Petza è uno splendido interprete del suo territorio, la Marmilla, e del cibo di quelle colline. Una stella Michelin per il quarto anno di fila con il suo Ristorante S'Apposentu di Siddi, Petza ha ammantato di fascino quelle contrade esaltando le inespresse potenzialità di una cucina territoriale di straordinaria suggestione, a partire dall'ex Pastificio Puddu, suo quartiere generale.

Il 2015 è stato per lo chef di San Gavino un anno costellato di successi, a partire dai corsi di alta formazione tenuti dalla sua Accademia seguiti dall'inserimento di S'Apposentu tra i mille ristoranti a livello mondiale del Gout de France. Poi è arrivata la chiamata a Taipei per il Michelin chef tour, l'esperienza con l’arazzo del gusto al museo Man di Nuoro, la partecipazione all'Expo di Milano nel Padiglione Eataly per volere di Oscar Farinetti, le conferme come miglior ristorante anche per le guide Gambero Rosso ed Espresso.

