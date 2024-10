Che condottiero Romeo Sacchetti! Il coach Meo è ormai uno di noi, si è guadgnato la sua "sardità" sul campo conducendo la Dinamo Basket a imprese impensabili e regalando all'isola il sogno del tricolore.

Dopo la vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione, la Dinamo di Meo Sacchetti bissa vincendo per la seconda volta nella storia la coppa nazionele il 22 febbraio 2015 battendo l'Olimpia Milano a Desio col punteggio di 101-94.

Al termine del campionato 2014-2015, i biancoblu disputano i playoff per il quinto anno consecutivo. Dopo aver battuto Trento per 3-1 e Milano per 4-3, il Banco di Sardegna disputa le finali contro la Reggiana. Una finale storica tra due squadre mai vincenti nella massima categoria del basket italiano. Le prime due gare si disputano a Reggio Emilia e Sassari esce da entrambe sconfitta tornando in Sardegna in svantaggio per 2-0. Il fattore campo sembra incidere, perché nelle due partite al PalaSerradimigni Sassari pareggia i conti portandosi sul 2-2. La Reggiana si porta ul 3-2 i Gara 5, e la Dinamo pareggia ancora in Gara 6. Nella decisiva Gara 7, la Dinamo trionfa col risultato di 75-73 guadagnando un titolo che fa esplodere l'isola in una indimenticabile notte di festa.

La vittoria del campionato regala alla Dinamo uno storico triplete, se si considera la Supercoppa Italiana vinta alla fine del 2014 da una Dinamo regina, sotto il segno di coach Sacchetti.