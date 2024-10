Che bella storia quella di Tittìa, al secolo Giovanni Azteni, fantino originario di Nurri che nel 2015 si è reso protagonista a modo suo di diverse manifestazioni equestri tra cui entrambe le carriere del Palio di Siena, quella di luglio e quella di agosto.

Il soprannome di Atzeni nasce dall'espressione "tittìa", appunto, da lui stesso usata nelle fredde mattine d'inverno passate ad allenare i cavalli.

Il 31 maggio, in groppa al cavallo Guerriero, vince il Palio di Legnano, uno dei più celebri in Italia, coi colori della contrada Legnarello che ritrova il successo dopo ventiquattro anni al termine di un'entusiasmante corsa.

Nel Palio di Siena del 2 lulgio 2015, veste invece la casacca del Nicchio e corre in groppa al cavallo Occolè, ma il rivale Massimo Columbu, in corsa per la contrada di Valdimontone, lo disarciona rovinosamente alla prima curva di San Martino in una delle azioni più celebri e discusse delle carriere degli ultimi anni.

Tittìa trova però la sua quinta vittoria in ventiquattro partecipazioni al Palio di Siena il 17 agosto, in occasione del Palio dell'Assunta, quando in groppa al destriero Polonski regala la vittoria alla contrada della Selva. Atzeni, oggi è il fantino sardo più vincente a Siena fra quelli in attività ed uno dei più vincenti di sempre, secondo solo ad Andrea Aceto Degortes.

