Uno dei motivi per cui mi piace scrivere, leggere e parlare si chiama Enzo Biagi.

Ho divorato i libri che firmava, ogni sua apparizione in tv era una lezione da cui trarre insegnamento, il suo stile mi affascinava, l’eloquenza del linguaggio con cui “stendeva” le storie ed “asciugava” i contenuti colpiva il mio desiderio di “voler essere come lui”.

Non è stato solo un “testimone del tempo”, come amava definirsi, ma anche uno che il tempo lo ha cavalcato con eleganza, lasciando un’impronta di storia, la sua, che non si è limitato a raccontare ma anche a vivere e determinare.

Il suo viaggio, scolpito dalla memoria, ha accompagnato i lettori dentro gli eventi che hanno mutato il corso della storia, ha guardato con gli occhi di uomini comuni e ascoltato le voci dei potenti, ha seminato aneddoti e pensieri, con fedeltà, arguzia, leggerezza, amara ironia e profondità.

Ha fotografato la realtà astenendosi dal giudizio e dai compromessi.

"La libertà è come la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà!", scriveva.

Sono passati 10 anni da quando è venuto a mancare il 6 novembre 2007, esattamente lo stesso giorno in cui 13 anni prima lo avevo incontrato dietro le quinte di “Domenica in…”, ospite di Mara Venier, nel programma televisivo in cui aveva presentato “L’albero dai fiori bianchi”.

La gentilezza e il tono garbato della voce appartenevano a figure d’altri tempi, cortese e disponibile si mise in posa per una foto e mi lasciò in ricordo un autografo che il tempo ha ingiallito e macchiato.

"Chi non ha mai commesso errori, in realtà non ha mai vissuto. – era solito ripetere - Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c'è una scintilla di eternità: un figlio, un albero piantato, una casa costruita per quelli che verranno, un parola che ha consolato una disperazione. Forse bastano. Dio, mi ha detto un bambino, viene col vento.”