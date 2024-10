Il "MercurioTour" di Emis Killa arriva in Sardegna.

Il rapper milanese all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, autore del tormentone tutto italiano "Maracanà" pensato per accompagnare sui canali Sky Sport l’avventura dei Mondiali 2014, sarà il protagonista dell'evento atteso a Cagliari venerdì 5 settembre alle ore 21,30 all'Arena Sant'Elia (zona lato mare).

Per questa data proposta dalla SEM Organizzazione Soc Coop. ha preso il via da pochi giorni la prevendita dei biglietti. I tickets sono disponibili presso il circuito www.liveticket.it; e ancora al Box Office di Cagliari in Viale R. Margherita 43, tel. 070 657428; e mail: info@boxofficesardegna.it - www.boxofficesardegna.it.