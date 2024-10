Doveva essere una battuta di caccia come le altre, me si è trasformata in tragedia. Romano Filippetti, 65enne operaio in pensione di Empoli, è morto dopo essere stato colpito dal proiettile della carabina di un amico cacciatore, probabilmente rimbalzato su una pietra.

E' successo domenica scorsa, 22 ottobre, tra i boschi del comune di Gambassi Terme, nel Fiorentino. Il dramma si è consumato sotto gli occhi del figlio, inutili i soccorsi.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo sarebbe stato raggiunto al basso ventre dal proiettile rimbalzato su una pietra.

I primi a soccorrere l'uomo sono stati gli altri cacciatori, poi l'arrivo dei sanitari, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.