“Quando allo specchio tratteggio con un filo di matita i miei occhi, ogni tanto mi fermo e lascio spazio ai pensieri. Guardo quel volto riflesso e rivedo la ragazza di ieri che oggi affronta il mondo con una visione più matura”.

Le parole di Maria Giovanna Cherchi si posano, con misura, tra un silenzio e un sorriso. La voce che le sussurra è la stessa che da anni incanta con il canto le platee dell’isola e gli spazi che riempie di emozioni anche lontano da qui.

Mi accoglie nella sua casa di Bolotana, piena di fiori e di ricordi. La stessa casa in cui, da bambina, ascoltava le canzoni di Annamaria Puggioni, le voci dei poeti e dei cantadores, la musica del padre Pietrino che inondava di note e d’amore il sentiero che si apriva verso il suo destino.

Da poche settimane le sue nuove canzoni arricchiscono il corollario di perle musicali che hanno fatto di lei una delle interpreti più amate della Sardegna. “Anima” è l’ultimo lavoro discografico, intensamente bello.

“L'anima è la casa del 'sentire'. E’ il luogo in cui abitano le emozioni e dialogano i pensieri. È nell’anima che gli amori nascono e si spengono, prima di vibrare nel cuore. È nell'anima che prendono forma le canzoni che la mia voce esclama, ed é sempre nei suoi confini che la musica si nutre di poesia”.

“Anima” è soprattutto il punto di svolta, della donna e dell’artista, che caratterizza una carriera in piena evoluzione.

“Nel mio nuovo lavoro ho messo a nudo una parte di me che proteggevo, come certe fragilità che più volte ho dovuto difendere per affrontare la vita che molto spesso non fa sconti sul dolore. C’è soprattutto tanta energia, positività, bellezza, voglia di vivere la musica come un arcobaleno che sprigiona una moltitudine di colori. Sono i colori dell’anima, caldi e tenui, forti e impetuosi, decisi e delicati”.

Il nono album di Maria Giovanna Cherchi poggia sulla felice intesa tra Gino Marielli dei Tazenda e Gabriele Oggiano, musicista e compositore, nonché titolare del D.G.M. Studio Recording di Badesi dove le undici canzoni hanno preso forma e colore prima di “esprimersi” tra i solchi dell’interessantissimo progetto.

Il brano che “apre” e da il titolo al cd prodotto da Renato Piccinnu, ha accompagnato con un video fantastico realizzato da Stefano Di Franco l’intero ciclo di “Amanutenta”, la trasmissione televisiva di cui Maria Giovanna è stata l’ospite di tutte le puntate.

“Abbiamo scelto “Anima” per il lancio dell’intero lavoro perché è un brano straordinariamente unico, immediato e così diverso da tutto quello che avevo fino ad ora interpretato. Le voci del Coro Gospel Black Soul