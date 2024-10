È morto all’età di 11 anni il pinguino Sphen, diventato famoso in tutto il mondo assieme al compagno Magic come coppia gay simbolo dei diritti civili.

I due pinguini si erano conosciuti 6 anni fa al Sea Life Aquarium di Sidney, inchinandosi l’uno all’altro in un inequivocabile gesto di corteggiamento e da allora non si erano più lasciati: avevano anche “adottato” due uova di una pinguina deceduta, crescendo i cuccioli con amore.

L’inseparabile coppia è stata citata nel programma scolastico australiano e nella serie di Netflix “Atypical”, e se ne parlava in tutto il mondo come “simbolo di uguaglianza e tramite per la causa della conservazione”.

La notizia della morte di Sphen, il più anziano della coppia (la specie “gentoo” a cui appartengono vive in media tra i 12 e i 13 anni), ha commosso tutto il pianeta e tantissime testate e siti sull’universo animale hanno scritto di questa bellissima coppia.

Magic, di 8 anni, è stato portato dai suoi curatori a vedere il corpo senza vita del suo compagno affinché capisse che non sarebbe più tornato e, durante il funerale, ha intonato un canto di saluto, seguito a ruota dall’intera colonia dello zoo.