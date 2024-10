L'idraulico che non può essere assunto dal Comune, che pure vede diminuire il suo personale dai pensionamenti, l'Ingegnere che assunto per 6 mesi, da un gestore pubblico dell'acqua, non ha certezza del futuro. Esse rappresentano solo un’infinitesima parte, tra le tante storie, in cui quotidianamente mi capita di imbattermi. Assistiamo increduli e impotenti davanti a questa triste realtà. Una realtà che, vista l'assurdità, parrebbe creata ad arte per favorire pochi eletti e distruggere invece quell'economia reale che coinvolge i molti poveri impotenti come noi.

Il fulcro è il famigerato “Patto di stabilità” che l'unione europea ci ha spiattellato senza che potessimo dire manco: Ah!! Cosi un sindaco non può assumere l'idraulico anche se le tubature fanno acqua da tutte le parti, o neppure far pulire i canali i quali, pieni di detriti ed erbacce, ci riserveranno qualche nuovo disastro al primo acquazzone in arrivo.

Dovremo forse ribattezzarlo “patto di instabilità”!! Un instabilità sociale è infatti ciò che ci apprestiamo a vivere se i nostri illustri governanti non si decideranno seriamente a cambiare registro. Ma non pare siano intenzionati a farlo, viste le dichiarazioni e le proposte, che alla vigilia del voto, vengono fuori dal cappello: inserire nel PIL il prodotto della prostituzione ed il mercato della droga. In tal modo negli anni a venire si registreranno probabili crescite del PIL cosi che si potrà rabbonire la folla dicendo che tutto va bene e stiamo crescendo.

Una tattica che la Merkel conosce bene perché un suo vecchio predecessore, dal baffetto inquietante, usava sul finire del secondo conflitto mondiale quando, pur sapendo che la guerra era ormai perduta, voleva tranquillizzare il popolino.

Certo desta curiosità il sistema che useranno i funzionari incaricati di stabilire a quanto ammonta il fatturato nel mercato delle lucciole. Gireranno l'Europa provando i relativi servizietti e registrando le varie tariffe a seconda della prestazione? Oppure adocchieranno alcuni soggetti-campione nei quali inseriranno un contatore degli amplessi effettuati? E come distingueranno gli amplessi gratuiti e dunque consumati per amore, da quelli invece a pagamento? Mistero!!

E intanto gli anni passeranno rendendoci tutti più poveri e incavolati oltre che più ignoranti. Mentre molti Comuni finiranno come Tadasuni. Un piccolo paese dell'alto oristanese rimasto senza liste elettorali perché i giovani hanno capito che dovrebbero fare i parafulmini dei guai istituiti da Bruxelles. E secondo la nuova proposta di Renzi e Del Rio, pure senza retribuzione alcuna.

Ecco dunque che le solite scaramucce politiche, tra comici improvvisati leader politici e politicanti più o meno di razza, anche questa volta non porteranno granché nelle tasche dei poveri mortali. Il parlamento europeo accoglierà a se altri 770 membri che non potranno far altro che assistere, a loro volta impotenti, alle decisioni dei signori d'Europa che hanno creato e continuano a sostenere questo assurdo sistema iper-burocratico e poco democratico. Un sistema europeo che oltre segnare un anomalia per il resto del mondo nel suo impianto costituzionale, ha adottato strumenti come quello del famigerato patto che tendono a favorire un euro forte.

Il quale sta distruggendo quelle economie come la nostra, abituate a sostenersi attraverso l'inflazione e il conseguente export di beni normali. Una vera carneficina economica, contrapposta ad una florida economia come quella tedesca, la quale fa invece della moneta forte il suo cavallo di battaglia per la conquista di mercati del lusso, i quali apprezzano per questioni di status il prezzo più elevato. Continueremo dunque anche in futuro a rimanere impassibili davanti a questa evidente sottomissione? Oppure prima o poi riusciremo a scovare un leader veramente libero e coraggioso nelle sue scelte, così come speravamo fosse il sindaco di Firenze?

Chissà, forse non è ancora detta l'ultima parola neppure per lui. D'improvviso potrebbe decidere di battere i pugni sul t