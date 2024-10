In questi mesi abbiamo raccontato tante storie simili a questa, storie di sofferenza e di battaglie quotidiane animate dalla speranza e dal sogno di una vita più serena.

Andrea ha 9 anni e dal 2010 è malato di leucemia. La sua battaglia inizia ad Orotelli, da qui il piccolo è partito per Roma dove è in cura all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. I genitori Paolo e Monica, due persone speciali e coraggiose, lo accompagnano prendendolo per mano in questo difficile percorso.

"La terapia è tosta" racconta papà Paolo "siamo a Roma dal 2010, quando abbiamo scoperto che Andrea era affetto da una forma di leucemia. Abbiamo deciso di fare un appello per sensibilizzare la gente sperando di trovare il donatore compatibile per nostro figlio o per chiunque abbia la sua stessa malattia. Le Admo e le associazioni di tutta l'isola e di tutta Italia hanno dato una encomiabile prova di solidarietà e sensibilità stringendosi a noi e facendoci sentire la propria presenza".

"La nostra è una storia vera" racconta Paolo "ed è importante raccontare storie vere perché sono le storie di tutti. Il nostro paese, Orotelli, è in prima linea per darci una mano. Qui a Roma ci giungono notizie bellissime di un paese unito che corre per trovare il donatore. Una grande risposta è arrivata dal nuorese e dall'intera isola. Per un genitore vedere che il figlio sta male è una prova indescrivibile. Uno fa tutto per il figlio, in una situazione del genere c’è tutto. Oltre al dolore ti manca una parte di te, speri per tuo figlio il bene, i bambini devono giocare non passare gli anni in ospedale."

Giovanni Andrea è un piccolo guerriero, "fortissimo" lo descrive il padre. Qualche anno fa, la madre Monica è stata donatrice ma il suo midollo non era compatibile al 100% e il bambino, dopo nove mesi, ha avuto una ricaduta. Adesso si aspetta una seconda chance. "Mai perdere la speranza" conclude papà Paolo "la fiducia non deve mai mancare, il mio bambino è forte".

Per scoprire se si è donatori compatibili bisogna fare la tipizzazione, un semplice prelievo del sangue. I contatti utili sono:

-Sassari e provincia: 3339361772 (Adriano Mangoni) o 3388695295 (Nicolò Spano)

-Sorso/Sennori: 3939311890 (Marco Greco)

-Ozieri: 3289157004 (Salvatore Pinna)

-Olbia: 3495772467 (Sabrina Bardanzellu)

-Nuoro: 0784 34725-240855 Ospedale San Francesco

-Aritzo: 3336784711 (Massimo Argiolas)

-Oristano: 3382390849 (Pietro Manca)

-Cagliari: 3473180103 (Marco Melis)