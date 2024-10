Oltre 90 centri specializzati sul Parkinson aperti in tutta Italia per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni e consigli su questa malattia che colpisce circa 230.000 persone nel nostro paese, anche alla luce dell'impatto della pandemia.

L'iniziativa, all'insegna dell'hashtag #muoviamocinsieme prevista per domani, 27 novembre è promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus e ha il patrocinio di Rai per il Sociale.

Tremore a riposo, rigidità, lentezza dei movimenti automatici, perdita di equilibrio sono alcuni dei tipici sintomi della malattia, molto spesso però insorge ben prima di queste manifestazioni, con una sintomatologia spesso aspecifica, legata a cambiamenti di umore non giustificati o disturbi del sonno.

Una diagnosi resa più difficile dall'impatto della pandemia sulle strutture sanitarie. I pazienti affetti da malattie croniche, come il Parkinson, "sono stati i più penalizzati durante la pandemia. Tuttavia, questo momento storico ha permesso ai medici e alle Istituzioni competenti di individuare quali fossero le problematiche più importanti e istituire numerosi tavoli di lavoro con questo obiettivo", spiega il presidente della Fondazione Leonardo Lopiano.

Per riaccendere l'attenzione su questi pazienti, la Giornata sarà accompagnata da una serie di eventi dedicati alla raccolta fondi per la ricerca sulla malattia, come la Cena di Beneficenza presentata dallo Chef stellato Roberto Rossi, in programma sabato 27 novembre.

Il 28, presso il Zoate Golf Club (MI), sarà il mondo del Golf a sostenere la ricerca con ParkInGolf, una competizione benefica che dà appuntamento a tutti gli appassionati golfisti con la formula 18 buche Stableford - seconde categorie.

Infine, il 3 dicembre a Milano presso la nuova sede dell'Associazione Italiana Sommelier si svolgerà un'asta di beneficenza i cui proventi verranno interamente devoluti alla ricerca sulla malattia di Parkinson.