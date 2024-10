I l Palio degli asinelli di Ollolai è diventato da qualche anno uno degli eventi di maggior richiamo dell'estate in Sardegna. Migliaia di persone raggiungono il centro della Barbagia per assistere a uno spettacolo unico, nel segno di una sana e avvincente competizione, nonché di un consolidato divertimento. L'atmosfera gioca sui tasti dell'imprevedibilità.

Gli asinelli si allineano, sotto la guida attenta dei fantini, al nastro di partenza. Il pubblico attende trepidante. Si respira l'aria di una sfida che, oltre al merito di una vittoria, assegna ai primi classificati un corrispettivo in denaro. Quando tutto è pronto, il canape che limita e contiene il nervosismo prima della corsa viene fatto cadere: si aprono i giochi che si consumano in pochi minuti per una serie di manche. Lo scatto iniziale perentorio aiuta nel guadagnare tempo e spazio di percorso, ma tutto può accadere nella grande piazza Marconi di Ollolai.



L'evento, che segna la XIII edizione, è fissato per il 13 luglio, alle 21. In concomitanza con il Palio si rinnova un altro spettacolo che coinvolge l'intero paese: "Su Palu de sos vihinados". I rioni del paese si organizzano e attivano una sfida interna che mira alla conquista del titolo. Una sorta di grande gioco di società che apparentemente mette un rione contro l'altro, ma che in realtà unisce tutti.

Fin dalle prime ore del mattino gli abitanti dei vicinati si danno appuntamento per organizzare la grande festa che finisce a notte fonda. Un appuntamento che tutta la comunità vive con gioia e con partecipazione. «L'entusiasmo è a mille - dice Pierpaolo Soro, presidente della Proloco di Olloai - per noi è una grande festa che si caratterizza per il forte senso di comunità che la popolazione riesce a manifestare. È un'occasione per dimostrare di quale ospitalità siamo capaci».



Il Palio di Ollolai è organizzato dalla Proloco locale in collaborazione con il Comune, l'assessorato al Turismo della Regione, l'Agenzia regionale Sardegna promozione, la Provincia di Nuoro, il Bim Taloro e in stretta sinergia con la webtv sardegnalive.net. Tra i protagonisti dell'evento Nicola Cancedda, autore dell'inno ufficiale del palio, e gli sbandieratori e i musici della Città dei Candelieri di Sassari .

Roberto Tangianu