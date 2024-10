Oggi lanciamo un nuovo concorso invitandovi a farci avere i vostri scatti più belli della manifestazione 'Autunno in Barbagia 2014' che avrà inizio venerdì 5 settembre e si concluderà domenica 14 dicembre.

Le foto dovranno essere inviate in posta privata alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/Sardegnalive o al nostro indirizzo di posta elettronica redazionesardegnalive@gmail.com. Per dare maggior risalto al concorso utilizzeremo l'hastag #contestcortesapertas.

L'idea è quella di raccontare attraverso i vostri occhi le cortes apertas della Barbagia che conserva il suo passato, lo possiede e lo mostra con consapevolezza.

La manifestazione, negli ultimi anni, è stata un crescendo di apprezzamenti e partecipazione di popolo. Centinaia di migliaia di turisti e appassionati hanno invaso i paesi dell'itinerario di 'Autunno in Barbagia' scoprendo angoli e aspetti della Sardegna spesso sconosciuti o sottovalutati che meritano invece di essere valorizzati.

Con questo contest vogliamo rendervi protagonisti attivi della vita di Sardegna Live che è la Sardegna in diretta raccontata da noi per voi e insieme a voi. Le vostre immagini, i vostri scorci, le vostre istantanee sono momenti che non fuggiranno più via.

I giudici di questo concorso sarete voi e i vostri 'Mi piace'. La due foto più apprezzate verranno premiate con fantastici premi!

Ci affidiamo all'onestà di ognuno di voi nella speranza che i 'Mi piace' vengano ottenuti lealmente senza l'utilizzo di profili falsi o fake di vario genere.

CALENDARIO CORTES APERTAS 2014

SETTEMBRE

Sarule 5-7

Bitti 6-7

Oliena 12-14

Dorgali 19-21

Ollolai 19-21

Austis 26-28

Orani 26-28

-

OTTOBRE

Tonara 3-5

Lula 3-5

Onanì 10-12

Gavoi 10-12

Meana Sardo 11-12

Orgosolo 18-19

Belvì 18-19

Sorgono 24-26

Aritzo 25-26

-

NOVEMBRE

Desulo 1-2

Lollove 1-2

Ovodda 7-9

Mamoiada 7-9

Nuoro 14-16

Tiana 14-16

Olzai 21-23

Atzara 21-23

Teti 28-30

-

DICEMBRE

Gadoni 5-7

Fonni 6-8

Orune 12-14