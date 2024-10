Fondata nel luglio del 2007, l’obiettivo principale dell’Associazione Diversamente ODV è quello di garantire alle persone con autismo e disturbi dello spettro autistico, una vita piena e felice.

Le persone autistiche si rapportano al mondo con difficoltà ed è compito nostro riuscire ad entrare in quel mondo in punta di piedi, senza urtare la loro sfera emotiva. Soprattutto durante le feste natalizie, che tendono a scombussolare la routine di chiunque, è necessario non dimenticare la maggiore sensibilità sensoriale di chi vive le situazioni e percepisce le persone in modo diverso dal nostro.

Abbiamo incontrato il Presidente, il Dottor Pierangelo Cappai, che ci spiega di quanto affetto abbiano bisogno le persone autistiche e soprattutto di quanto sia importante dar loro delle opportunità. L’associazione che lui rappresenta lavora, in questo senso, durante tutto l’anno facendo in modo che le possibilità di inclusione siano a 360 gradi e la società diventi accogliente di fronte alle reali necessità delle persone con autismo.

“Il disturbo dello spettro autistico coinvolge una varietà di persone ognuna con bisogni e necessità di supporto differenti – afferma Dottor Cappai- quindi qualsiasi tipo di aiuto deve essere assolutamente personalizzato. Nel periodo natalizio questo è ancora più necessario. Per alcuni ragazzi, infatti la magia del Natale può significare attesa e meraviglia, impazienza per l’apertura dei regali e voglia di spensieratezza. Per altri, al contrario, può rappresentare motivo di forte stress poiché viene a mancare la normale routine della vita quotidiana, è pertanto necessario considerare ciascun elemento distintivo di ognuno di loro e agire di conseguenza. La nostra Associazione è come una grande famiglia il cui unico obiettivo è quello di dare un’opportunità di vita indipendente ai nostri ragazzi. In tutto l’arco dell’anno organizziamo eventi e feste di ogni tipo che possano divertire e far felici i ragazzi - continua il dottore – in questo periodo uno dei regali prenatalizi particolarmente gradito è stato l’evento di due settimane fa con la presenza di uno chef, ex concorrente di master chef, che ha preparato per loro i tipici dolci natalizi. Un’occasione di incontro per stare tutti insieme e godere di quella naturale serenità indispensabile per ogni vita felice”.