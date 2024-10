XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO / A

VANGELO ( Mt 15,21-28 )

Donna, grande è la tua fede!

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.

COMMENTO AL VANGELO

La fede e la salvezza dei popoli

Quanto compie Gesù ed è raccontato nel testo del vangelo di oggi, esprime due grandi realtà: il miracolo della guarigione di una bambina, miracolo meritato dalla fede grande della mamma e la presentazione del progetto di Dio che vuole la salvezza di tutti i popoli, perché tutti gli uomini sono suoi figli, perché tutti nella fede e nella lode di Dio possono camminare sulle strade della salvezza terrena ed eterna.

L'incontro e il dialogo di questa donna cananea, straniera perché non appartenente al popolo ebraico, sono di una semplicità e profondità unica. La donna va verso Gesù, lo implora per la figlia gravemente tormentata da un demonio. Gesù per ben due volte sembra non volerla esaudire, ma forse lo fa per far maturare ed esprimere una fede particolare. I discepoli intervengono: "Esaudiscila perché ci viene dietro gridando". Da fastidio a tutti, ma una madre non si ferma, non tace, non si arrende per l'amore che ha per la sua figlia.

Gesù risponde: "Non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele". La donna si avvicina, ancora lo implora "Signore, aiutami!" La risposta di Gesù, il suo mettere alla prova quella donna: "Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini". Le parole di Gesù e il testo che le riporta è delicato, dice "cagnolini"; noi sappiamo che i pagani e