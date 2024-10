Il Gruppo Folk Santa Maria Bambina di Nule parteciperà all'11^ edizione della manifestazione "Nule, idda 'e manos bonas", nel corso della quale gli artigiani locali apriranno ai visitatori i propri laboratori.

Il 23 e 24 aprile, i ragazzi del Gruppo Folk riproporranno le antiche arti e mestieri del centro del Goceano in "s'apposentu" n° 16. Ci sarà spazio anche per il costume di Nule, un piccolo museo conserverà i capi dell'abito tradizionale e un piccolo spazio sarà dedicato ad una figura importante per Nule come quella di Michela Coloru.

Negli spazi allestiti dal Gruppo Folk S.M. Bambina sarà presente l'abito da sposa della tessitrice e articoli in danese del suo libro uscito solamente in Danimarca e tuttora presente nel museo delle arti decorative di Copenaghen. I ragazzi dell'associazione racconteranno ai visitatori la storia di questo significativo personaggio e del suo rapporto con Andreas Fridolin Weis Bentzon, antropologo e etnomusicologo, noto anche per i suoi importanti studi sulle launeddas.

Tra i sentieri dell'evento in questione non mancherà il folklore. Domenica 24 aprile alle 16:30, sempre nell'apposentu n° 16, si potrà assistere alla vestizione del costume di Nule, ma anche ai balli accompagnati dai canti di Chiara Dettori e dalla musica di Bastiano Pala. Saranno presenti anche formazioni di canto a tenore e Valentina e Amalia si cimenteranno nell'interpretazione dei più celebri brani della musica isolana.