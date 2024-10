Giuseppe Trudu, giovane cantautore algherese, presenta il suo primo singolo “Dimmi dove sei”.

Un importante traguardo per un ragazzo di 21 anni che sogna di calcare le scene diei grandi palcoscenisci. La sua passione per il canto é cominciata all’età di 5 anni e da allora non l’ha mai abbondanata.

Determinato e propositivo, Giuseppe ha partecipato a diversi festival, tra cui il 1° posto a “Una Voce per il Cantagiro” e il 2° al Premio Lucio Dalla.

E poi ancora concerti e tante esperienze che l’hanno fatto crescere e maturare.

Tra questi anche la partecipazione al provino di X Factor a Roma nel 2014: “E’ stato bellissimo e mi sono divertito tanto. Cantare al PalaLottomatica è stato unico ed emozionante”.

- Giuseppe, parliamo del tuo primo singolo “Dimmi dove sei”

“Dimmi dove sei è un brano composto da me e Salvatore Tozzi, compositore di Cagliari, che ho conosciuto in occasione delle selezioni di “Castrocaro voci nuove”.

Inizialmente il singolo doveva parlare completamente di un altro tema, ma alla fine, modificando e correggendo la bozza, abbiamo deciso di raccontare una storia d'amore però ormai conclusa. Il protagonista del brano cerca di farsi perdonare da una ragazza chiedendole appunto di rincontrarla di rincominciare cercando di dimostrare che lui è cambiato.

La morale è che tutti noi nella vita sbagliamo e vorremmo farci perdonare qualcosa, forse ci riusciremo o forse no, ma l'importante è provarci e ammettere i propri errori e cercare di sistemare le cose, delle volte anche oltre i limiti del tempo.

Siamo contentissimi del singolo, già trasmesso su Radio Onda Stereo. Ora lavoriamo per pubblicarlo su You Tube e, inoltre, vi rivelo che stiamo già lavorando per l'uscita del mio secondo brano.

PER ASCOLTARE IL BRANO CLICCA QUI:

http://www.sardegnalive.net/it/video/giuseppe-trudu-dimmi-dove-sei

- Giuseppe, parlaci anche del Premio Lucio Dalla. Il 6 febbraio scorso si è svolta ad Alghero la finale regionale, dove hai conquistato il 2° posto, guadagnandoti così la seminifinale che si svolgerà a Bologna.

“E’ stata una bellissima serata. La semifinale nazionale rappresenta senza dubbio un buon traguardo che premia tutti gli sforzi, i sacrifici e i giorni di studio fatti finora. Sono contento del cammino che sto facendo. L’obiettivo sarebbe arrivare alla finale che si svolgerà a Bologna il 5-6-7 maggio. Però, intanto è meglio fare un passo per volta dando sempre il massimo, senza farsi prendere dall'euforia e rilassarsi pensando di essere "arrivati". La vera sfida inizia adesso, per ora diciamo che mi godo il momento positivo e resto concentrato per maggio cercando ancora di migliorare e fare ancora meglio di quanto abbia fatto finora.”

- A giungo scorso hai conosciuto una grande artista: Marco Ligabue.

“Il mio insegnate Antonello Arca e la scuola in cui studio, l'istituto cittadino "Ichnu", hanno organizzato un concerto che si è svolto al teatro del liceo scientifico. In questa occasione ho cantato un pezzo di Marco Ligabue e lui era lì, davanti a