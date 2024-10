Tre giornate all'insegna del cinema per ragazzi, con gli alunni chiamati a fare i piccoli critici delle storie d'animazione, sogni e avventure. Il Movie Days on Tour, costola del Giffoni Film Festival, la più importante rassegna del cinema per ragazzi, sbarca in Sardegna. Appuntamento a Tonara a partire dalla giornata di oggi fino a giovedì.

Il Consorzio Bim Taloro ha stretto un'importante collaborazione con il Giffoni Film Festival, rappresentato nell'Isola dall'impresa sociale Nuovi Scenari. La presidente Giovanna Busia ha voluto evidenziare l'importanza di un evento, ancora una volta indirizzato ai giovani del territorio. «Con questa iniziativa - spiega - offriremo a oltre 750 ragazzi delle scuole primarie e secondarie dei nostri paesi, una grande occasione di incontro, conoscenza e confronto attraverso la cultura e il cinema». Quattro fra i ragazzi potranno partecipare alla giuria internazionale del Giffoni Film Festival in programma a luglio. Un'occasione preziosissima per i piccoli scolari barbaricini di Elementari e Medie. «Nel 2011 - sottolinea Giovanna Busia - il Bim Taloro aveva sostenuto, con la collaborazione dei dirigenti e docenti delle scuole del territorio, la partecipazione degli studenti dei comuni consorziati all'edizione che si è svolta a Nuoro, raccogliendo l'adesione di circa 300 ragazzi». Diversi i film in cartellone che verranno proiettati nel corso del Movie Days a Tonara.

Gli alunni delle Elementari assisteranno alla proiezione di “Le avventure di Fiocco di neve” (regia di Andrès G. Shaer) e di “Un mostro a Parigi” (regia di Bibo Bergeron); mentre per i ragazzi delle scuole medie scorreranno sul grande schermo le immagini del film “Il sole dentro” (regia di Paolo Bianchini) e “Diario di una schiappa 3” (per la regia di David Bowers).

Roberto Tangianu