GianPuzzy è il simpatico nome che i volontari di Micilandia&co. Onlus hanno dato a un piccolo gattino di 2 mesi trovato vicino al porto a Cagliari. Era il 3 settembre. “Il gattino è subito stato portato in clinica perché era chiaro che versava in pessime condizioni di salute – racconta Margherita Fanari, di Micilandia&Co. Onlus - al gattino mancava parte della guancia e aveva l'osso della mandibola esposto.

In clinica, grazie alle amorevoli cure dei medici Elisabetta e Piero Frongia e del loro meraviglioso staff - è stato curato fino a quando è stato possibile operarlo. Questo gattino forte e coraggioso ha affrontato tutto questo percorso con molta grinta, la sua storia ha emozionato tantissime persone attraverso Facebook e Instagram diventando un messaggio di speranza. Il gattino non appena terminerà il suo periodo di convalescenza post intervento cercherà una famiglia per la vita, nell'attesa tantissimi sono i suoi fans che lo sostengono. La sua storia – conclude Margherita Fanari – è diventata un piccolo libricino disponibile tramite libera donazione, e con il ricavato i volontari dell'associazione aiuteranno tanti altri gattini”.

L’appello

"Ci sono storie talmente belle che diventano messaggi di speranza... che vanno condivisi, e condividere vuol dire unire tanti cuori in un unico grande messaggio di amore ❤ Questo libricino è disponibile in formato PDF, servirà per aiutare i gatti che seguiamo... è disponibile con una libera offerta da parte vostra. Basta che ci forniate il vostro indirizzo email e noi ve lo mandiamo tramite email. Ogni soldino servirà ad aiutare i micetti ❤❤❤ Se desiderate leggere la storia di GianPuzzy delle Meraviglie ci potete contattare tramite WhatsApp al numero 📞 3403638674 oppure tramite messaggio privato in pagina (i commenti potrebbero sfuggirci)".

Per aiutare l’associazione Micilandia&Co. Onlus è sufficiente contattare il numero 340 363 8674

Facebook https://www.facebook.com/MicilandiaOnlus/

