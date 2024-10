Fumo shock: "Sei milioni di morti all'anno"

Nonostante le campagne informative di questi anni, il fumo resta la più grande causa evitabile di morte, che uccide quasi sei milioni di persone l'anno, la maggior parte nei Paesi poveri o a reddito basso. L'allarme è lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Di questi, 5 milioni di personesono decedute perche' fumatori e oltre 600.000 per il fumo passivo.

Se l'attuale tendenza si confermerà nel futuro il numero di vittime salira' a 8 milioni l'anno entro il 2030. Per l'Oms il fumo ha causato la morte di 100 milioni di persone nel XX secolo.

NUOVE NORME - In Europa la lotta senza quartiere a sigarette (anche quelle elettroniche) non si ferma. Piu' dissuasione dal fumo (immagini-choc sul 75% del pacchetto), freno alle sigarette elettroniche (da vendere in farmacia quelle piu' 'forti'), bando di tutti gli aromi accattivanti come il mentolo, stop al formato slim e ai pacchetti da 10, no alle vendite on-line, indicazioni certificate Iso per i contenuti di nicotina, catrame e monossido di carbonio: la Commissione Envi (Ambiente, Salute e Sicurezza alimentare) del Parlamento Ue ha dato il suo via libera a larga maggioranza (50 si', 13 no, 8 astenuti) al giro di vite sul tabacco previsto nella bozza di direttiva che rivede le norme del 2001. Il testo definitivo della bozza parlamentare sara' portato al voto in plenaria a settembre o ottobre. Successivamente comincera' il cosiddetto 'trilogo' fra Consiglio, Parlamento e Commissione per l'elaborazione di un testo comune.

UN MERCATO SCONFINATO - Il mercato del tabacco, secondo i dati presentati nella 'valutazione d'impatto' della Commissione europea sulla proposta di direttiva, ha un valore di 136,5 miliardi di euro.