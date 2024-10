Il melograno è arrivato nei Paesi mediterranei dall’Asia occidentale, dove sono stati ritrovati reperti fossili risalenti ala Pliocene.

Si tratta di una pianta diffusa sia nelle alture che nelle pianure; nei terreni maggiormente assolati può arrivare fino a 6 metri di altezza e, se non potati, i suoi rami spinosi si estendono anche in larghezza, facendo addirittura germogliare altre piantine alla base del tronco.

Le foglie sono di un bel verde lucido, piccole e allungate, mentre i fiori sono rossi e crescono singoli o a mazzetti.

Nei primi giorni autunnali, le foglie iniziano a cadere e maturano i frutti, le favolose melagrane, che hanno la classica forma della mela ma terminano in basso con una coroncina, chiamata dai botanici “balaùstio”.

La buccia diventa rossastra quando i frutti sono maturi; all’interno sono contenuti i numerosi semi succosi, più dolci o più asprigni a seconda del grado di maturazione, di colore rosa o rosso e raggruppati in logge separate da una pellicola.

Le melagrane protagoniste della mitologia e della storia

Il melograno era considerato sacro presso quasi tutti i popoli antichi ed è tra gli alberi più citati nei libri classici.

Greci e romani ne esaltavano e ne cantavano la bellezza, i Cartaginesi lo utilizzavano per rinfrescarsi e in Persia era tradizione che una sposa dovesse calpestare una melagrana prima del matrimonio.

Secondo gli studiosi biblici, l’albero della vita era proprio il melograno e gli Ebrei ne indicavano il frutto come simbolo del peccato, ma in molte parti del Vecchio Testamento viene considerato segno di prosperità.

Per i Cristiani la melagrana è simbolo della Chiesa: i semi sono i fedeli e il succo è il sangue dei martiri.

Proprietà nutrizionali

Fin dall’antichità, se ne conoscono le virtù salutari: Galeno e Aezio utilizzavano i decotti fatti con i semi della melagrana per curare alcune malattie.

Sono infatti ricchissimi di vitamine A e B e di ferro, e contengono sostanza antitumorali, come i flavonoidi, indicati per prevenire i tumori al seno.

Il succo è astringente e rinfrescante, cardiotonico e dà sollievo alla tosse secca.

La confettura

Per una squisita confettura vi servirà il succo della melagrana, mescolato a quello di altri tipi di mele, come le renette e le cotogne, dosate in parti uguali, zucchero compreso, più la buccia grattugiata di 3 limoni.

Sgranate la melagrana, frullate i chicchi e filtrate, quindi versate il contenuto in una pentola antiaderente .

Tagliate in pezzi grossolani le altre mele, senza sbucciarle, e private del torsolo. Mescolate il tutto e fate cuocere a fiamma moderata rigirando frequentemente con un mestolo di legno.

Una volta cotte le mele, spegnete il fornello e frullate il composto con lo zucchero e la scorza dei limoni; quindi rimettete la casseruola sul fuoco e continuate a cuocere fino a quando il composto si addensa e rimane attaccato al mestolo.

Versatelo ancora bollente in barattoli di vetro che poi andrete a raffreddare sotto una coperta.

Conservate in un luogo fresco e gustate!