Giganti di Monte Prama| AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO BENI CULTURALI PROTOCOLLO 2391/CLASS. 281310- 2.89, L'UNICO AUTORIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE E' LA TESTATA SARDEGNA LIVE|le foto sono in bassissima risoluzione come da regolamento della Soprintendenza per i Beni Architettonici, il

Paesaggio e il Patrimonio Storico Artistico. |Foto non vendibili o cedibili| © photo Giuseppetti Marcello