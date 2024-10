L'occhio dei cittadini è sempre attento ad osservare ciò che non va. Le immagini che un nostro lettore ci invia da Cagliari fotografano il volto più brutto che la Sardegna sa offrire di sé. Il degrado e l'abbandono urbano, cartoline di un'isola che spesso trova difficile esprimere al meglio le sue potenzialità.

"Per chi non lo sapesse questa è la Piazza Matteotti vetrina di Cagliari e dell'intera Sardegna" scrive Gesuino su Facebook "sì, perché i turisti che arrivano col treno, autobus, navi di linea e crociera, passano tutti in questa piazza. Nell'ufficio informazioni vi lavora una ragazza straniera che purtroppo non sa neppure dove si trovi Monte Urpinu, figuriamoci se il turista le chiede info di altre zone della Sardegna. Ma la cosa più triste è che la piazza si trova di fronte al Comune di Cagliari, che però non può farci nulla perché l'area é di proprietà delle ferrovie. Praticamente unu muntonarju chene mere..."