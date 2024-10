Lutto nel Corpo Forestale e ad Aritzo. È venuto a mancare oggi Antonello Paba, ispettore superiore, per diversi anni comandante della stazione di Tonara. Aveva 65 anni ed era andato da poco in pensione. Un brutto male lo ha portato via. Lascia la moglie e un figlio.

È stato il sindaco di Desulo, Giovanni Melis, a darne notizia. “Antonello Paba era un professionista serio, che ha saputo tenere sempre l'equilibrio e gli equilibri. Uno che sapeva reprimere, ma che preferiva sempre prevenire e mettere una parola buona. Uno che ha contribuito ad educare le persone, con la calma, l'educazione e soprattutto con l'esempio. In un mondo di chiacchiere, lui è stato il fare. In un mondo che spesso voleva le forche, lui allontanava chi cadeva dal patibolo” è il ricordo del sindaco di Desulo.

“L'ispettore Paba era una persona seria, un esempio per i colleghi, un riferimento per i cittadini del territorio. Mille cose ha visto, mille casini ha risolto, altrettanti ne ha evitato. E quando ha dovuto reprimere lo ha fatto con l'aplomb che competeva al suo ruolo. Quello del comandante. E nessuno ha mai messo in discussione la sua autorevolezza. Il sindaco piange il valente sotto ufficiale. L'amico si strugge per quel caro consigliere che aveva sempre una parola buona, un ammonimento e una raccomandazione bonaria su come gestire le situazioni. Siamo uomini, in quanto tali fallaci. Ma Antonello Paba mi ha sempre indicato la strada giusta. Mai una parola negativa. Grazie per il tuo esempio, di uomo di stato e di gran signore. Prima o poi ci rivedremo. Ora fai buon viaggio. La mia comunità ed io serberemo di te il miglior ricordo. Mi unisco al dolore della famiglia, dei fratelli e della comunità di Aritzo per questo dispiacere condiviso. Ciao Antonello” aggiunge Giovanni Melis.