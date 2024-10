Il coach di Marcell Jacobs, Rana Reider, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi dopo essere stato accusato di abusi sessuali da parte di tre donne.

Secondo il Times, il Comitato olimpico canadese ha revocato il pass dei Giochi a Reiner dopo la denuncia sporta da tre donne in Florida.

La conferma della revoca del pass da parte del Canada è arrivata dall’avvocato del coach, Ryan Stevens, apertamente critico rispetto al modo in cui si è comportato il Comitato olimpico canadese.

Secondo il legale di Reider, infatti, al suo assistito non è stato concesso di difendersi dalle accuse. L'avvocato ritiene che una delle donne che ha denunciato l’allenatore aveva l’obiettivo di penalizzare le prestazioni degli atleti allenati da Reider che devono ancora competere.

In passato, il 54enne allenatore di Jacobs aveva scontato 12 mesi di libertà vigilata, dopo essere stato sanzionato da Us SafeSport per aver avuto una relazione con una sua atleta che "presentava uno squilibrio di potere" vista la sua posizione rispetto alla sua atleta.